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Песков: говорить о сохранении российских баз в Сирии преждевременно

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что говорить о сохранении российских баз в Хмеймиме и Тартусе преждевременно. Это будет зависеть от действий новых властей Сирии, сообщает ТАСС .

Российские войска присутствуют в республике на базах в Тартусе и Хмеймиме. Ранее сирийские вооруженные повстанцы вошли в Тартус, расположенный на побережье Средиземного моря.

Песков отметил, что сохранение российских баз — это «предмет для обсуждения с теми, кто возглавит Сирию».

Экс-глава Сирии Башар Асад получил политическое убежище в России. Вместе с членами семьи он прибыл в Москву.