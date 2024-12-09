Песков: говорить о сохранении российских баз в Сирии преждевременно
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что говорить о сохранении российских баз в Хмеймиме и Тартусе преждевременно. Это будет зависеть от действий новых властей Сирии, сообщает ТАСС.
Российские войска присутствуют в республике на базах в Тартусе и Хмеймиме. Ранее сирийские вооруженные повстанцы вошли в Тартус, расположенный на побережье Средиземного моря.
Песков отметил, что сохранение российских баз — это «предмет для обсуждения с теми, кто возглавит Сирию».
Экс-глава Сирии Башар Асад получил политическое убежище в России. Вместе с членами семьи он прибыл в Москву.