Песков допустил любого посредника в диалоге с ЕС

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что посредником в переговорах России и Европы может стать любой политик, если у ЕС есть желание восстановить диалог, сообщает РИА Новости .

Представитель Кремля прокомментировал возможность назначения президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера посредником в переговорах с Россией. Ранее журнал Spiegel сообщил, что его кандидатуру рассматривают в ФРГ.

«Можно гадать на кофейной гуще, перечислять все известные фамилии. Могут быть все, главное — чтобы было политическое желание восстановить диалог», — сказал Песков.

В субботу Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов, назвал бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера предпочтительным посредником. При этом президент отметил, что европейские страны должны сами определить лидера, которому доверяют и который не делал резких заявлений в адрес Москвы.

В последние месяцы в Европе все чаще звучат призывы к возобновлению контактов с Россией. Глава Евросовета Антониу Кошта обсуждал этот вопрос с представителями стран блока. Президент Франции Эммануэль Макрон направлял в Москву дипломатического советника. Премьер Бельгии Барт де Вевер выступил за восстановление контактов для импорта энергоресурсов, а президент Финляндии Александр Стубб также заявлял о неизбежности диалога.

Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.