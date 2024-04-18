сегодня в 15:24

Песков: арест во Франции виллы бизнесмена из РФ является незаконным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что французские власти арестом на собственность россиян подрывают основы собственной правовой системы, сообщает ТАСС.

По словам Пескова, любое посягательство на частную собственность — это нарушение законов, что априори незаконно.

«Таким образом французские власти подрывают основы своей правовой системы». Дмитрий Песков Пресс-секретарь президента РФ

Так Песков прокомментировал информацию об аресте во Франции виллы, которая принадлежит российскому бизнесмену.