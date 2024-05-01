Воробьев посетил пансионат для пожилых людей в Черноголовке

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил с 1 Мая жителей пансионата для пожилых людей в Черноголовке. Он привез в подарок местному ансамблю баян и вместе с его участниками спел негласный гимн региона — песню «Подмосковные вечера», сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Воробьев рассказал, что 1 мая посетил дом для одиноко проживающих пенсионеров. В нем проживают легендарные люди уже преклонного возраста, многим за 90 лет.

«У вас здесь очень хорошая дружеская и творческая атмосфера. Хочу поблагодарить вас за большой вклад в жизнь и Черноголовки, и всего нашего Подмосковья. С возрастом возникает все больше и больше разных проблем — то колено, то сердце прихватит, то давление, погода влияет на самочувствие. Я хочу вас поблагодарить за работу здесь, за то, что оказываете регулярную помощь». Андрей Воробьев Губернатор Подмосковья

По словам главы региона, такая работа является очень важной.

В отделении «Добрый дом «Черноголовка» пансионата «Ногинский» постоянно живут 50 человек, из них 48 — это инвалиды. В учреждении двухместное размещение со всеми удобствами в комнате, есть актовый̆ зал, чайная, библиотека, а также зал ЛФК. Сотрудники попросили Воробьева помочь с ремонтом фонтана, который находится на территории. Губернатор пообещал, что в ближайшее время решит данный вопрос.

Для пожилых людей в пансионате организуют занятия по скандинавской ходьбе, фитнесу, мастер-классы по рисованию, бисероплетению. Особой популярностью у пожилых людей пользуются танцы и хор. Также с жителями работает психолог и массажист. Каждый год в пансионате проводится диспансеризация.

Жители пансионата

Директор пансионата «Ногинский» Гульфия Исхакова отметила, что он является домом для пожилых людей, для инвалидов первой и второй категории, которые нуждаются в постоянном постороннем уходе, поддержке, заботе.

«Все медицинские услуги у нас представлены, нет необходимости куда-то ездить, врач в штате, поэтому обследование полностью проводится на базе учреждения», - сказала она.

По словам директора, в пансионате есть ансамбль «Баварушка». В его составе пожилые люди поют, пляшут, танцуют, ездят на гастроли. Ансамбль объездил Московскую область, и после майских праздников собирается сделать первый выезд во Владимирскую область, в город Киржач.

С 2019 года в пансионате живет ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла, ветеран труда 91-летняя Зинаида Алексеевна Рожко. В 1941-1945 годах она помогала партизанам, носила им продукты и даже передавала важную информацию.

Зинаида Алексеевна рассказала, как во время войны они собирали крапиву, посылали мужчинам пакеты с табаком и сушеные грибы.

«Детьми нас отправляли на поле, сено сушили - все делали, мужиков то всех забрали. В 16 лет я пошла работать на фабрику. Сначала была прядильщицей, потом гребнечесальщицей. Муж тоже трудился на фабрике, сами строили себе дом во Фрянове», - сказала Зинаида.

Дочери Зинаиды Алексеевны ушли из жизни. В Черноголовке проживет ее внучка Наталья, которая почти каждую неделю навещает бабушку. Со второй внучкой Светланой, по словам Зинаиды Алексеевны, они часто созваниваются по телефону.