В Германии подожгли летний домик главы Rheinmetall из-за поставок оружия ВСУ

сегодня в 16:16

В Германии подожгли летний домик главы Rheinmetall из-за поставок для Украины, сообщает РИА Новости .

За поджог летнего домика Армина Паппергера взяли на себя ответственность немецкие левые экстремисты.

Они рассказали, что его компания только обогащается из-за поставок Украине.

Как стало известно, рано утром в коммуне Хермансбург они оставили зажигательную смесь у садового домика.

Экстремисты заявили, что компания собирает старые танки различного типа, которые можно продать Украине вместе с боеприпасами и получить большую прибыль. А, значит, выступает за убийства.