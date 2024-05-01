Доходы бюджета Волоколамского округа в I квартале 2024 года исполнили на 18,3%

В течение первого квартала текущего года собственные (неналоговые и налоговые) доходы Волоколамского городского округа достигли 0,4 млрд рублей, что составляет 18,3% от плановых назначений. Основную долю доходов обеспечили поступления налога на доходы физлиц. Об этом сообщила пресс-служба министерства экономики и финансов Московской области.

Налоговые доходы исполнили на 18% от годового плана на 0,4 млрд рублей. Поступления по налогу на доходы физических лиц превысили 0,3 млрд рублей и составили 20% от плана.

Неналоговых доходов поступило на 48 млн рублей, что составляет 21,7% от плана округа.

В бюджете Волоколамского городского округа на текущий год запланировали 2,2 млрд рублей собственных доходов. По финансовым результатам I квартала текущего года наблюдается снижение уровня исполнения в сравнении с 2021 и 2022 годами — тогда средний процент исполнения собственных доходов за тот же период составил 19,2% от плана.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что малый бизнес в Подмосковье занимает 24,8% валового регионального продукта.

«22% налогов мы получаем от малого бизнеса. Важно, что мы видим рост малого бизнеса и продолжительность работы частного бизнеса в Подмосковье», — сказал Воробьев.