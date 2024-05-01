Губернатор Подмосковья проверил ход благоустройства «Южного озера» в Черноголовке

Глава региона отметил, что проектом предусмотрен внушительный объем работ. Специалисты обустроят детские, спортивные площадки, теннисные корты, пешеходные и велодорожки, лыжно-беговую трассу, благоустроенную береговую линию с новыми пляжем, пирсами и смотровой площадкой.

«Установят новые светильники и камеры видеонаблюдения, чтобы жителям было небезопасно даже в темное время суток. Сейчас на объекте работает около 50 человек, планируется увеличить их количество. Подрядчик обещает завершить работы уже в середине июля. Черноголовка - город небольшой, но это место отдыха очень важное для жителей, популярное, они давно ждали благоустройство, и мы делаем здесь заметные преобразования». Андрей Воробьев Губернатор Подмосковья

По словам губернатора, важно, чтобы работы провели вовремя и качественно.

Зона отдыха является излюбленным местом досуга жителей и гостей города. Территория с северо-запада примыкает к жилой застройке, а с юго-востока плавно переходит в лесной массив. Благодаря дикому ландшафту городской парк непохож на любой другой в Подмосковье. Его изюминкой по праву считается Южное озеро. Водоем искусственно создан на месте карьера.

Инфраструктура в парке давно устарела и требовала обновления. В 2023 году в рамках нацпроекта здесь началось масштабное благоустройство. Работы рассчитаны на 2 года. Проект предусматривает создание комфортной среды с максимальным сохранением природного облика территории.

Концепция благоустройства делит территорию на три основные функциональные зоны — прогулочную, пляжную и спортивную. В прогулочной части точечно появятся зоны притяжения, органично вписанные в лесную часть парка. Рядом обустроят удобную парковочную зону. На главной поляне обустроят новую городскую сцену для праздников и мероприятий. Со стороны улицы Центральная будет исключительно пешеходная входная группа, по территории зоны отдыха и вокруг озера обновят покрытия дорожек и сделают велодорожку. Тут также разместят современную парковую мебель, установят туалетные модули. Повсюду гостям будет доступен Wi-Fi..

Пляжная зона с северной стороны озера будет оборудована кабинками для переодевания, вышкой спасателя, а также детским комплексом для игр. К пирсу пристроя там театр. Тут комфортно смогут разместиться зрители во время концертов летом. На всем протяжении южного берега появятся смотровые площадки. Для гостей организуют места для зимнего купания с кабинками для переодевания. Берег вокруг озера укрепят от осыпания.

В спортивной зоне подготовят площадку для игры в баскетбол и волейбол, а также корты для большого тенниса.

Кроме того, в рамках благоустройства отремонтируют фонтан возле школы.

В Черноголовке в этом году также подойдут к концу работы по благоустройству центральной части города. Специалисты приведут в порядок территорию между Домом ученых, автостанцией и ТЦ «Черноголовский». Это будет красивое и современное общественное пространство с удобными пешеходными маршрутами и велодорожкой. Для посетителей подготовят комфортные зоны отдыха со скамеечками, установят новую современную детскую площадку. На площади перед Домом ученых уложат новую плитку, будет много зеленых насаждений, появятся новые клумбы.