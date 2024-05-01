Воробьев рассказал о жительнице пансионата «Ногинский» Зинаиде Алексеевне
Фото - © Пресс-служба Губернатора и Правительства Московской области
Губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил пансионат «Ногинский», где живут пожилые и люди с инвалидностью. Он рассказал об одной из его жительниц — ветеране труда и Великой Отечественной войны.
В своем Telegram-канале глава региона написал, что в пансионат его пригласили сами жители.
«На пороге нас встретила Зинаида Алексеевна — 91-летний ветеран ВОВ и ветеран труда. С малых лет она помогала маме в полях и по хозяйству. В годы войны носила продукты партизанам, передавала важную информацию».
Андрей Воробьев
Губернатор Подмосковья
Воробьев отметил, что был рад пообщаться с ветераном лично.