Песков: американская помощь Киеву разорит Украину и обогатит Вашингтон
В Кремле предрекли разорение Украины после помощи США
Решение Палаты представителей США о выделении денег Украине разорит Украину, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. Слова пресс-секретаря президента России цитирует ТАСС.
Песков сказал, что решение об очередном финансовом транше Киеву был ожидаем.
«Это еще больше обогатит Соединенные Штаты Америки и еще больше разорит Украину», — отметил представитель Кремля.
Песков подчеркнул, что Вашингтон таким образом вызовет еще больше смертей украинцев.
Ранее в Палате представителей Конгресса одобрили законопроект об оказании военной помощи Украине.