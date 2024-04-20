Песков: американская помощь Киеву разорит Украину и обогатит Вашингтон

сегодня в 22:18

В Кремле предрекли разорение Украины после помощи США

Песков сказал, что решение об очередном финансовом транше Киеву был ожидаем.

«Это еще больше обогатит Соединенные Штаты Америки и еще больше разорит Украину», — отметил представитель Кремля.

Песков подчеркнул, что Вашингтон таким образом вызовет еще больше смертей украинцев.

Ранее в Палате представителей Конгресса одобрили законопроект об оказании военной помощи Украине.