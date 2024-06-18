Первого вице-мэра Орла Ничипорова отправили под домашний арест

Первый вице-мэр Орла Вадим Ничипоров отправлен под домашний арест по делу о превышении полномочий, сообщает ТАСС .

В пресс-службе Советского районного суда Орла рассказали, что судебные органы приняли решение о заключении под домашний арест первого вице-мэра Орла Вадима Ничипорова.

Меру пресечения чиновнику избрали в рамках расследования уголовного дела о превышении им должностных полномочий.

Ранее в СМИ появилась информация, что Ничипоров был задержан по обвинению в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности, связанной с перевозками.