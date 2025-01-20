Первая встреча президентов: пригласит ли Путин Трампа на празднование Дня Победы
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Есть основания полагать, что российский лидер Владимир Путин пригласит президента США Дональда Трампа на первую личную встречу в Москву для участия в праздновании Дня Победы, сообщил РИАМО политолог, гендиректор ООО «Институт коммуникационного менеджмента» Вадим Сипров.
«Первый телефонный разговор уже анонсирован. Инициатором, как предполагает этикет, естественно, выступит американская сторона. Полагаю, что этот разговор состоится буквально в первые дни после того, как Трамп войдет в Овальный кабинет Белого дома. Что касается содержательной части, вполне возможно, что Трамп и Путин обсудят некоторые детали формата их будущей встречи. Есть основания полагать, что Владимир Владимирович пригласит Дональда Трампа на первую личную встречу в Москву для участия в праздновании Дня Победы 9 мая», — сказал Сипров.
Он отметил, что первый разговор двух лидеров, скорее всего, будет носить технический характер. Стороны, конечно, соблюдут все протокольные нормы, предусмотренные дипломатическим этикетом. Безусловно, Путин поздравит Трампа с его избранием и оглушительной победой, а также выразит надежду на нормализацию отношений между странами.
«Относительно санкций: нет сомнений, что Трамп, как человек с экономическим, а не политическим типом мышления, будет рассматривать их как предмет для торга. Однако потребность в этих санкциях для самой Америки сейчас невелика. Скорость их отмены будет зависеть от более широких факторов — от той новой глобальной конфигурации мироустройства, о которой смогут договориться Путин и Трамп», — рассказал политолог.