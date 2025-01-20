Первая встреча президентов: пригласит ли Путин Трампа на празднование Дня Победы

«Первый телефонный разговор уже анонсирован. Инициатором, как предполагает этикет, естественно, выступит американская сторона. Полагаю, что этот разговор состоится буквально в первые дни после того, как Трамп войдет в Овальный кабинет Белого дома. Что касается содержательной части, вполне возможно, что Трамп и Путин обсудят некоторые детали формата их будущей встречи. Есть основания полагать, что Владимир Владимирович пригласит Дональда Трампа на первую личную встречу в Москву для участия в праздновании Дня Победы 9 мая», — сказал Сипров.

Он отметил, что первый разговор двух лидеров, скорее всего, будет носить технический характер. Стороны, конечно, соблюдут все протокольные нормы, предусмотренные дипломатическим этикетом. Безусловно, Путин поздравит Трампа с его избранием и оглушительной победой, а также выразит надежду на нормализацию отношений между странами.

«Относительно санкций: нет сомнений, что Трамп, как человек с экономическим, а не политическим типом мышления, будет рассматривать их как предмет для торга. Однако потребность в этих санкциях для самой Америки сейчас невелика. Скорость их отмены будет зависеть от более широких факторов — от той новой глобальной конфигурации мироустройства, о которой смогут договориться Путин и Трамп», — рассказал политолог.