Первая леди Бразилии на светском мероприятии G20 оскорбила Илона Маска
Фото - © Palácio do Planalto from Brasilia, Brasil/Wikipedia.org
Американский предприниматель Илон Маск был оскорблен первой леди Бразилии Розангелой да Силвой на светском мероприятии G20, во время которого обсуждали регулирование соцсетей, пишет NEWS.ru со ссылкой на портал G1.
Инцидент с да Силвой произошел в Рио-де-Жанейро во время светского мероприятия в преддверии саммита стран G20. Первая леди Бразилии не смогла сдержать эмоций во время обсуждения вопроса по регулированию соцсетей с целью сократить там распространение ложной информации.
Пока да Силва выражала свою мысль, раздался гудок корабля. В этот момент первая бразильская леди присела со словами оскорбления в адрес американского предпринимателя Илона Маска.
«Я думаю, это Илон Маск! Я тебя даже не боюсь… Пошел ты, Илон Маск!» — приводит портал цитату да Силвы.