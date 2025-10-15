Перспективные проекты: Россия и Сирия обсудили развитие сотрудничества

Президент России Владимир Путин провел переговоры с главой Сирии Ахмедом аш-Шараа, они обсудили совместные проекты. Речь шла, в том числе, об инициативах с участием вице-премьера РФ Александра Новака, сообщает «Царьград» .

«(На встрече — ред.) было обозначено множество интересных и полезных начинаний, и мы, со своей стороны, готовы делать все возможное для их воплощения», — сказал Путин.

РФ и Сирия работают вместе над переформатированием функций военных баз России на территории государства. Там хотят сформировать гуманитарный хаб с применением порта и аэропорта для транспортировки грузов из РФ и государств Персидского залива в африканские страны.

Основная цель проекта — трансформация военной инфраструктуры в средство поддержки гуманитарных миссий. Предполагается активное использование сирийских портов и аэропортов для приема и дальнейшей транспортировки грузов.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.