Перенаправили ресурсы: набор учеников в «школу губернаторов» приостановлен

Российские власти решили приостановить набор учащихся в «школу губернаторов» в 2025 году, перенаправив все ресурсы в реализацию двух важных проектов — «Время героев» и «Лидеры России. Политика». О решении Кремля сообщили два осведомленных источника, пожелавших сохранить анонимность, пишет РБК .

«Школой губернаторов» в России называют специальную образовательную программу, базирующуюся на Высшей школе государственного управления при РАНХиГС. Имена тех, кто проходит эту школу, официально не разглашаются, но известно, что ее заканчивали главы регионов, получившие свои должности в последнее время.

Осведомленные источники, близкие к программе и к администрации президента, сообщили, что Кремль решил приостановить обучение в этом году в связи с перераспределением ресурсов.

«Ресурс все-таки ограничен. И он сейчас брошен на другие проекты. Тем более „школа губернаторов“ уже смогла помочь сформировать значительный кадровый резерв управленцев. Но это не значит, что этот проект закрывается», — пояснил один из собеседников РБК.

По информации другого источника, есть вероятность, что набор в «школу губернаторов» перенесли с весны на осень. Однако официальной информации на этот счет пока нет.