Переговоры Путина и Си Цзиньпина в Кремле длились 3,5 часа
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В Кремле состоялись переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином, которые продолжались 3,5 часа, сообщает Mash.
По данным пресс-службы Кремля, председатель КНР прибыл с официальным визитом в РФ для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Победы в ВОВ.
Переговоры начались с беседы лидеров в узком составе и продолжились в расширенном формате с участием членов делегаций.
В ходе обсуждений были затронуты вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также актуальные проблемы международной и региональной повестки дня.
Путин и Си Цзиньпин пока не обсуждали тему Украины, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.