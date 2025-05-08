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Переговоры Путина и Си Цзиньпина в Кремле длились 3,5 часа

В Кремле состоялись переговоры между президентом РФ Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином, которые продолжались 3,5 часа, сообщает Mash .

По данным пресс-службы Кремля, председатель КНР прибыл с официальным визитом в РФ для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 80-й годовщине Победы в ВОВ.

Переговоры начались с беседы лидеров в узком составе и продолжились в расширенном формате с участием членов делегаций.

В ходе обсуждений были затронуты вопросы дальнейшего развития отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, а также актуальные проблемы международной и региональной повестки дня.

Путин и Си Цзиньпин пока не обсуждали тему Украины, об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.