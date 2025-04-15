Переговоры по Украине дошли до грани чего-то важного, заявил Уиткофф

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что в рамках урегулирования конфликта на Украине появилась возможность оказаться на грани чего-то важного для всего мира, сообщает РИА Новости со ссылкой на Fox News.

«Я думаю, мы можем быть на грани чего-то, что будет очень важным для мира в глобальном смысле», — отметил он.

Спецпосланник американского президента подчеркнул, что украинское урегулирование выходит за рамки «так называемых пяти территорий», в рамках договоренности о мире идет речь о гарантиях безопасности, отказе от планов по принятию Украины в НАТО.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в Санкт-Петербурге состоялась личная встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника главы США Стивена Уиткоффа. По словам Пескова, она была чрезвычайно полезной и может стать одним из шагов к личной встрече с американским президентом Дональдом Трампом.

Первый контакт Путина и Трампа в 2025 году состоялся в рамках телефонного разговора 18 февраля. Тогда американский лидер заявил о желании как можно скорее завершить украинский конфликт. Путин согласился с главой США, но подчеркнул, что обязательно должна быть устранена первопричина его возникновения.