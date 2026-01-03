Переговоры о вступлении Черногории в Евросоюз стартуют в 2026 году

Евросоюз начнет обсуждение вопроса о присоединении Черногории к своему составу в 2026 году. Разработка соответствующего соглашения начнется летом, сообщает «Коммерсант» .

Заместитель премьер-министра Черногории по внешним и европейским делам Филип Иванович сообщил, что разработка соглашения о вступлении страны в состав Европейского союза начнется во время председательства Кипра в Совете ЕС, то есть до 1 июля 2026 года. Иванович подчеркнул, что это ознаменует старт финального этапа переговоров.

В рамках подготовки к председательству Кипра планируется проведение ряда политических и дипломатических встреч. Важным событием станет проведение в Черногории очередного саммита ЕС и стран Западных Балкан.

Ранее глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас выразила предположение о возможном расширении Евросоюза за счет Албании, Молдавии, Украины и Черногории к 2030 году.

В настоящий момент статус стран-кандидатов в ЕС имеют Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория.

