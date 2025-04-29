Пензенский депутат ответил на подозрения в ношении чужой медали «За отвагу»

Депутат Пензенской городской думы Алексей Иванов на своей странице во «ВКонтакте» ответил на обращение ветеранов СВО, просивших проверить законность ношения им госнаград. По словам парламентария, у него имеются все необходимые наградные удостоверения, и он готов доказать это при личной встрече.

28 апреля «Коммерсант» писал, что шестеро ветеранов боевых действий обратились к председателю гордумы Пензы Денису Соболеву и руководителям фракций с просьбой проверить, имеет ли Иванов право на ношение государственных наград. Заявители ссылались на справки из Администрации президента и Минобороны, согласно которым депутат получил только одну награду в 1996 году — медаль «За отвагу». При этом ранее в Сети появилось фото, на котором Иванов стоит с медалью «За отвагу» советского образца, которую «он не мог получить в силу возраста», утверждал «Ъ».

Сам Алексей Иванов заявил, что готов лично встретиться с военными, просившими провести проверку в отношении него, чтобы доказать свое право на ношение госнаград. По его словам, эти люди могли бы поговорить с ним лично, однако «решили хайпануть, как говорится, набрать лайков, раздуть огонек».

«Все имеющиеся у меня государственные награды подтверждены наградными удостоверениями, подписанными президентом РФ», — сказал пензенский депутат в видеообращении.

Согласно информации на сайте Пензенской гордумы, Алексей Иванов награжден Орденом Мужества, медалью «За отвагу», медалью ООН «За службу миру», знаком отличия «За службу в военной разведке ВДВ» и другими регалиями.