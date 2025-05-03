Пентагон подтвердил тестирование перспективного оружия с «минометным стартом»

По данным Пентагона, прототип с неядерной боевой частью успешно запущен по уникальной схеме «холодного старта» — сначала ракету выталкивают газы на безопасную высоту над кораблём, и лишь затем включается маршевый двигатель.

«Эта технология обеспечивает безопасность корабельных платформ при сохранении ударного потенциала», — пояснил вице-адмирал Джонни Вулф, руководитель программы.

Испытания стали частью проекта Common All Up Round (CAUR), направленного на создание гиперзвукового оружия нового поколения для флота.

Серийное производство таких ракет может начаться уже в 2025 году, что изменит баланс сил в морских операциях.