Пентагон подтвердил тестирование перспективного оружия с «минометным стартом»
Во Флориде состоялись ключевые испытания гиперзвуковой ракеты морского базирования, разрабатываемой ВМС США совместно с армией, сообщает РИА Новости.
По данным Пентагона, прототип с неядерной боевой частью успешно запущен по уникальной схеме «холодного старта» — сначала ракету выталкивают газы на безопасную высоту над кораблём, и лишь затем включается маршевый двигатель.
«Эта технология обеспечивает безопасность корабельных платформ при сохранении ударного потенциала», — пояснил вице-адмирал Джонни Вулф, руководитель программы.
Испытания стали частью проекта Common All Up Round (CAUR), направленного на создание гиперзвукового оружия нового поколения для флота.
Серийное производство таких ракет может начаться уже в 2025 году, что изменит баланс сил в морских операциях.