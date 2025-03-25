Пентагон опроверг информацию об утечке данных в чате по ударам в Йемене

Глава Пентагона Пит Хегсет опроверг информацию об утечке данных в чате по ударам США в Йемене, ообщает RT со ссылкой на Associated Press.

«Никто не отправлял сообщения с планами ведения войны, и это всё, что я могу сказать по этому поводу», — сказал он.

За несколько дней до официального объявления американской операции против йеменских хуситов произошел необычный инцидент. Корреспондент издания The Atlantic случайно оказался участником закрытой дискуссии в приложении Signal, где высокопоставленные лица США планировали предстоящие военные действия.

Журналиста The Atlantic кто-то случайно добавил в беседу, в которой он не должен был состоять. Корреспондент прочел переписку высокопоставленных лиц Белого дома и узнал о подготовке к военной операции против хуситов.