Пентагон может передать ракеты для Киева на Ближний Восток
Фото - © РИА Новости
Пентагон рассматривает возможность перенаправить часть вооружений, предназначенных для Украины, на Ближний Восток из-за быстрого расхода боеприпасов. Продолжение поставок Киеву оказалось под вопросом, сообщает «Царьград».
США расходуют запасы вооружений быстрее, чем ожидалось. По данным The Washington Post, это ставит под сомнение дальнейшие поставки Украине даже при наличии финансирования.
Речь идет прежде всего о ракетах для систем противовоздушной обороны, закупленных странами НАТО по программе PURL. С прошлого лета через нее Украина получила 75% ракет для батарей Patriot и почти весь боекомплект для других систем ПВО.
Однако продолжающийся менее месяца конфликт с Ираном привел к значительному истощению ключевых боеприпасов американской армии.
«Они буквально сжигают боеприпасы, поэтому сейчас возникают вопросы о том, сколько они смогут продолжать поставлять по этой сделке», — сказал один из европейских дипломатов.
«Сейчас дебаты идут о том, сколько вообще останется для Украины. Это реальное живое обсуждение», — подтвердил другой.
Как отмечает издание, пока неясно, будут ли поставки лишь отложены или полностью перенаправлены. В случае срочной военной необходимости Пентагон может изменить направление поставок, однако обязан уведомить об этом законодателей, сообщил американский чиновник.
