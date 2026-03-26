Пентагон может передать ракеты для Киева на Ближний Восток

Пентагон рассматривает возможность перенаправить часть вооружений, предназначенных для Украины, на Ближний Восток из-за быстрого расхода боеприпасов. Продолжение поставок Киеву оказалось под вопросом, сообщает «Царьград» .

США расходуют запасы вооружений быстрее, чем ожидалось. По данным The Washington Post, это ставит под сомнение дальнейшие поставки Украине даже при наличии финансирования.

Речь идет прежде всего о ракетах для систем противовоздушной обороны, закупленных странами НАТО по программе PURL. С прошлого лета через нее Украина получила 75% ракет для батарей Patriot и почти весь боекомплект для других систем ПВО.

Однако продолжающийся менее месяца конфликт с Ираном привел к значительному истощению ключевых боеприпасов американской армии.

«Они буквально сжигают боеприпасы, поэтому сейчас возникают вопросы о том, сколько они смогут продолжать поставлять по этой сделке», — сказал один из европейских дипломатов.

«Сейчас дебаты идут о том, сколько вообще останется для Украины. Это реальное живое обсуждение», — подтвердил другой.

Как отмечает издание, пока неясно, будут ли поставки лишь отложены или полностью перенаправлены. В случае срочной военной необходимости Пентагон может изменить направление поставок, однако обязан уведомить об этом законодателей, сообщил американский чиновник.

