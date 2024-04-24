Пелевин упрекнул иноагентов, осудивших пранки Вована и Лексуса
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Поэт и журналист Александр Пелевин в интервью «Абзацу» высказал свое мнение о недавних жалобах писателей-иноагентов на пранки, организованные Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым, более известными как Вован и Лексус.
Пелевин подчеркнул, что публикация личных разговоров — это зло, но если сравнивать два зла, то это является гораздо меньшим злом, чем финансирование убийств своих соотечественников и поддержка ВСУ.
«Не этим людям, которые буквально отдают деньги, чтобы убивали их соотечественников, говорить о совести и морали. Когда они говорят о совести и морали, у меня начинает просто закипать мозг», — сказал Пелевин.
Он также указал на лицемерие авторов, которые финансируют убийства российских военных, но при этом говорят о морали и совести. Пелевин назвал их лицемерами.
По мнению журналиста, прикрывать ненависть к своим соотечественникам выдуманной совестью и притворяться невинными, будучи окруженным кровью и насилием — это глупо.