Поэт и журналист Александр Пелевин в интервью «Абзацу» высказал свое мнение о недавних жалобах писателей-иноагентов на пранки, организованные Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым, более известными как Вован и Лексус.

Пелевин подчеркнул, что публикация личных разговоров — это зло, но если сравнивать два зла, то это является гораздо меньшим злом, чем финансирование убийств своих соотечественников и поддержка ВСУ.

«Не этим людям, которые буквально отдают деньги, чтобы убивали их соотечественников, говорить о совести и морали. Когда они говорят о совести и морали, у меня начинает просто закипать мозг», — сказал Пелевин.

Он также указал на лицемерие авторов, которые финансируют убийства российских военных, но при этом говорят о морали и совести. Пелевин назвал их лицемерами.

По мнению журналиста, прикрывать ненависть к своим соотечественникам выдуманной совестью и притворяться невинными, будучи окруженным кровью и насилием — это глупо.