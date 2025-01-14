Патрушев: не исключено, что Украина прекратит свое существование в 2025 году

Помощник президента РФ, постоянный член Совета безопасности Николай Патрушев выразил мнение, что Украина может перестать существовать в 2025 году, сообщает kp.ru .

Представители новой администрации США, в частности, советники, назначенные избранным американским президентом Дональдом Трампом, в своих выступлениях отмечают, что Россия при любых обстоятельствах не готова отказаться от территорий, которые уже являются ее частью.

Патрушев заявил, что это не подлежит обсуждению. Территории, которые ранее управлялись Киевом, стали частью России на основе волеизъявления жителей и в соответствии с международным правом, а также законодательством Российской Федерации и соответствующих регионов.

Российская позиция по Украине остается стабильной, уточнил помощник президента РФ. Важно, чтобы цели специальной военной операции были достигнуты, добавил он, подчеркнув, что эти цели известны и неизменны, их не раз озвучивал Владимир Путин.

Кроме того, Патрушев обозначил важность получения международного признания вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, Крыма и Севастополя в состав РФ.

Он подчеркнул, что украинцы остаются близким и братским России народом, несмотря на антипатии некоторых киевских пропагандистов.

«Нам небезразлично то, что происходит на Украине», — добавил Патрушев.

Особую тревогу вызывает тот факт, что насилие и русофобия разрушают города Украины, отметил он. По мнению помощника президента РФ, не исключено, что в 2025 году Украина может перестать существовать.