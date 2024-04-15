Патрушев провел переговоры с председателем Совета нацбезопасности Израиля

Николай Патрушев отметил, что все стороны должны проявлять сдержанность для недопущения эскалации на Ближнем Востоке. При этом Россия выступает за дипломатическое урегулирование вопроса.

При мирном урегулировании данного конфликта необходимо использовать только политико-дипломатические средства.

Корпус стражей исламской революции Ирана нанес удар по территории Израиля в ответ на разрушение израильской авиацией иранского консульства в Сирии в начале апреля.

При этом в атаке были задействованы от нескольких десятков до сотен ракет и беспилотных летательных аппаратов.