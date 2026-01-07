Патриарх Кирилл раскрыл несколько причин, почему Запад ополчился против РФ

сегодня в 16:27

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обнаружил ряд причин, по которым Запад «ополчился» на РФ при том, что фундаментальных отличий нет. Одна из них заключается в том, что Россия — цивилизационная альтернатива, рассказал он гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову в эфире «России-1», сообщает ТАСС .

Патриарх считает, что Запад действует так в отношении России не случайно. РФ создает привлекательный вариант цивилизационного развития. Он основывается на ценностях, от которых государства Запада отказались.

Подразумевается сбережение христианской веры. По мнению патриарха Кирилла, ее в некоторых государствах Запада вытесняют из жизни общества.

При этом РФ защищает традиционные ценности. Речь идет о тех, которые связаны с осознанием человеческой личности.

