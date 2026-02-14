Пашинян предложил РФ продать право управления ж/д Армении дружественной стране

По его словам, в контексте проекта TRIPP существуют силы, предлагающие использовать маршруты, которые обходят Армению (вместо Мегри — Нахиджеван — Ерасх — Гюмри — Турция использовать трассу Мегри — Нахиджеван — Турция).

«Международные партнеры говорят: „Как она может обходить Армению? Она наш партнер, часть проекта и так далее“. И тогда те, кто хочет, чтобы она обходила Армению, говорят: „Железные дороги Армении находятся под управлением России“», — отметил Пашинян.

Как добавил премьер-министр Армении, к сожалению, отношения РФ и ряда государств напряжены. При этом Ереван делает все, чтобы убедить партнеров, что хоть их ж/д и под российским управлением, но это собственность государства. Но в некоторых западных и других странах все более вескими становятся мнения, что вопрос наличия управления РФ следует учитывать, поэтому количество приверженцев альтернативного пути увеличивается.

Пашинян уточнил, что данные сведения нужно прозрачно сообщить российским партнерам. При этом у Армении нет и не будет желания делать что-то против РФ. Но из-за ее управления дорогами страна теряет стратегические позиции и конкурентные преимущества.

