Пашинян объяснил главную проблему Армении сережками, прической и хашем

Пашинян: как это ни нелепо, кабмин не изучил главную проблему — эмиграцию

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что, как ни нелепо это звучит, правительство по сей день не изучило главную проблему страны — эмиграцию. По словам политика, армяне покидают страну в том числе из-за боязни служить в армии и невозможности найти перспективную работу.

В ходе заседания кабмина Пашинян обсуждал проект о демографической стратегии республики. Премьер привел случаи, когда во время поездок в европейских гостиницах ему часто попадались соотечественники-официанты, хорошо говорящие по-армянски.

«Спрашиваешь, кто ты, откуда, он называет какой-то армянский город или село и, естественно, возникает вопрос — почему ты эмигрировал, в чем причина? <…> Выясняется, что один эмигрировал из-за своей прически, другой — из-за сережки в ухе, третий не любит хаш, четвертый — кебаб», — цитирует радио Sputnik Армения Никола Пашиняна.

Армянский премьер уверен, что проблему демографии нельзя сводить лишь к поддержке рождаемости. По словам Пашиняна, властям нужно понять, что именно заставляет граждан покидать родную страну.