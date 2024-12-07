Парламент Южной Кореи не будет начинать расследование против жены президента

Нацсобрание Республики Корея не приняло закон о начале спецсрасследования против жены президента государства Ким Гон Хи. За такое решение голоса отдали 198 депутатов, хотя их должно быть 200, сообщает РИА Новости со ссылкой на интернет-трансляцию заседания парламента.

Законопроект рассматривали перед вынесением решения об импичменте президенту Республики Корея Юн Сок Елю. Его обвиняют в попытке узурпации власти, а также превышении должностных полномочий в связи с тем, что было объявлено военное положение. При этом оснований для таких действий не было.

Жену Юн Сок Еля Ким Гон Хи обвиняли в том, что с июня по сентябрь она получала люксовые вещи в качестве взяток для мужа. Так, ей подарили сумку Dior за 2,2 тыс. долларов, косметику Chanel за 1,4 тыс. долларов и алкоголь на 300 долларов.

Однако в начале октября южнокорейская прокуратура сняла подозрения с Ким Гон Хи. Выяснилось, что получение тех подарков было не связано с политической деятельностью супруга.

Ранее президент Южной Кореи Ель извинился за введение военного положения в стране. Он понял, что из-за этой новости население испытывало неудобство.