сегодня в 18:40

Парламент Грузии преодолел вето на закон об иноагентах

Парламенту Грузии большинством голосов удалось преодолеть вето президента Саломе Зурабишвили, которое она наложила на закон об иноагентах, сообщает РИА Новости.

Для преодоления вето главы государства парламенту нужно было простое большинство голосов. 84 депутата проголосовали за, а 4 - против.

Спикер парламента Шалва Папуашвили отметила, что закон был принят.

В парламенте состоялись два голосования, первое — против мотивированных замечаний президента, а второе — за первоначальную редакцию закона об иноагентах.