Пакистан предложил Ирану и США совместно патрулировать Ормузский пролив
Пакистан предложил Ирану и США организовать совместное патрулирование Ормузского пролива, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera.
По информации СМИ, пакистанская делегация выдвинула инициативу по регулированию судоходства в проливе. Она предусматривает совместное патрулирование.
Источник в пакистанском правительстве также добавил, что переговоры между США и Ираном были прямыми, а Пакистан выступал в роли посредника.
Переговоры между Ираном и США в Исламабаде продолжатся 12 апреля.
