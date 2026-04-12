Пакистан предложил Ирану и США совместно патрулировать Ормузский пролив

Пакистан предложил Ирану и США организовать совместное патрулирование Ормузского пролива, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

По информации СМИ, пакистанская делегация выдвинула инициативу по регулированию судоходства в проливе. Она предусматривает совместное патрулирование.

Источник в пакистанском правительстве также добавил, что переговоры между США и Ираном были прямыми, а Пакистан выступал в роли посредника.

Переговоры между Ираном и США в Исламабаде продолжатся 12 апреля.

