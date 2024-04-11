ОВА Харькова: более десяти ударов нанесено по критической инфраструктуре города

Минимум 10 ударов было произведено по критической инфраструктуре Харькова, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в своем Telegram .

«Уже фиксируем перебои с электроснабжением», — добавил он.

Перед этим мэр города Игорь Терехов заявил, что харьковское метро не будет работать в городе в ближайшие часы из-за перебоев с электричеством.

Ранее в регионе, как и во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога.