«Украинский кризис с точки зрения права является внутренним процессом СССР, поскольку процедура роспуска Советского Союза была нарушена», — заявил он.

По мнению Кобякова, после завершения спецоперации потребуется международный трибунал для правовой оценки «преступлений неонацистов».

Кобяков подверг жесткой критике западную правовую систему, где Запад «фактически обнулил международное право, превратив его в инструмент политического давления». Он отметил тенденцию переезда в Россию западных граждан, которые, по его словам, «совершают цивилизационно-правовой выбор».

Особое внимание было уделено экономическим вопросам, так как многие западные компании лишь имитировали уход из России, продолжая работать через третьи страны.

«Наша задача — создать новую систему экономического взаимодействия, где санкционные угрозы не будут влиять на российский бизнес», — подчеркнул Кобяков.

Он также указал на необходимость срочного формирования правового поля для регулирования искусственного интеллекта в России. В заключение ответсекретарь ПМЮФ выразил уверенность, что Россия предложит миру альтернативную модель международного права, основанную на реальном суверенитете государств.

Эксперты отмечают, что эти заявления отражают курс на построение параллельной системы международных отношений.

«По сути, это программный манифест новой правовой философии России в условиях санкционного давления», — комментирует профессор МГИМО Артем Мальгин.

Особое внимание привлек тезис о «юридической непрерывности СССР», который может стать основой для новых международных инициатив Москвы.