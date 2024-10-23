Оттягивает время: зачем Зеленский предложил остановить атаки на энергообъекты

Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, выступая с предложением остановить взаимные атаки на энергетические объекты, пытается выиграть время для получения дополнительных поставок оружия от Запада, сообщает aif.ru .

По его мнению, основная цель Зеленского — извлечь максимальную выгоду из международной поддержки, чтобы впоследствии вновь нанести ущерб России.

«Зеленский пытается оттянуть время для того, чтобы вытянуть из Запада очередные транши оружия и денег, а затем с новой силой попытаться нанести максимальный урон Российской Федерации. Поэтому не вижу смысла в его предложении», — прокомментировал депутат.

Шеремет также подчеркнул, что инициатива Зеленского связана с приближением зимы и текущими проблемами Украины с электроснабжением. Он видит в этом шаг к затягиванию конфликта вместо реального намерения к миру.