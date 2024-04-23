Отсутствие призывников привело к катастрофе на Украине

Бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин отметил, что ВСУ испытывает ряд трудностей по этому поводу.

Также нельзя забывать о разнице потенциалов двух стран. ВВП России в 10 раз больше показателей Украины. При этом 37% показателей уходит на оборону страны.

Мужчины не хотят идти воевать за ВСУ, потому что они не понимают, зачем и за кого бороться, добавляется в статье.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу сообщил, что с начала специальной военной операции украинские войска потеряли почти 500 000 человек.