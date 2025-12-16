Оценена вероятность появления мирного договора по Украине в течение 2-3 месяцев

Кнайсль усомнилась в появлении мирного договора между РФ и Украиной до весны

Мирный договор между Россией и Украиной вряд ли будет подготовлен и согласован в течение ближайших двух-трех месяцев, заявила экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль в интервью ТАСС . По ее словам, нынешний документ об урегулировании кризиса является лишь повесткой дня без конкретных деталей реализации.

«Сомневаюсь, что за ближайшие три месяца удастся продвинуть переговоры до такой степени, чтобы договор был действительно согласован», — отметила Кнайсль.

Она также подчеркнула, что подпись президента Украины Владимира Зеленского «по самым разным причинам, конечно, не может иметь большого веса». Кнайсль допустила возможность переизбрания Зеленского, что легитимизировало бы его статус, но указала на сильное давление со стороны США в этом вопросе.

По словам экс-министра, хотя американский президент Дональд Трамп и заинтересован в скорейшем завершении конфликта на Украине, она не верит, что готовый мирный договор может появиться в ближайшее время.

