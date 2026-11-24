Глава Чечни Рамзан Кадыров поздравил с днем рождения своего сына и помощника, секретаря совета безопасности республики Адама Кадырова. Он заявил, что наследник обладает твердым характером.

«С самого детства Адам отличается целеустремленностью, самостоятельностью, настойчивостью и твердостью характера. В каком бы деле он ни пробовал свои силы, всегда стремился добиться результата, проявляя завидное упорство и трудолюбие. Эти качества помогают ему и сегодня справляться с возложенными на него ответственными задачами», — написал Кадыров в Telegram-канале.

Он добавил, что гордится сыном и видит в нем желание быть полезным своему народу, он не боится брать на себя ответственность. Большое внимание Адам уделяет вопросам безопасности, совершенствует деятельность спецназа и работает с молодежью.

По словам Рамзана Кадырова, он всегда учил своих детей, что о человеке судят по его поступкам, умению держать слово и преодолевать трудности. Таким был и отец Рамзана Кадырова — Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров. Глава Чечни надеется, что сын всегда будет помнить об этом и с гордостью носить имя великого деда.

«Поздравляю Адама с днем рождения! Желаю ему крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, семейного благополучия, верных друзей и больших успехов во всех начинаниях! Пусть Всевышний Аллах оберегает его, дарует долгую, счастливую и достойную жизнь!» — заключил Кадыров.

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