Политический обозреватель Олег Ясинский заявил, что лауреат Нобелевской премии Мария Корина Мачадо — настоящий предатель Венесуэлы: пообещав предоставить США доступ к природным ресурсам страны, она выступила против родины, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Мачадо не оппозиционерка. Одно дело быть в оппозиции правительству, другое дело — выступать за иностранное вторжение в собственную страну. Это вовсе не роль оппозиции. Она является откровенным агентом США, откровенным предателем», — сказал эксперт.

По его словам, Вашингтон на протяжении двух десятилетий оказывает постоянное давление на Венесуэлу. Политика давления, начатая администрацией президента Барака Обамы и продолженная при лидере США Джо Байдене, демонстрирует последовательный подход всех правительств Штатов к этой стране.

Причины для оказания давления всегда разные. В одних случаях упоминаются нарушения прав человека, в других — утверждения о подтасовке результатов голосования на выборах, в текущей ситуации — борьба с наркотрафиком. Однако, несмотря на разнообразие поводов, истинная причина этого давления, вероятно, заключается в огромных запасах нефти, которыми обладает Венесуэла.

