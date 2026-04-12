Отец американского предпринимателя Илона Маска и специалист в сфере высокотехнологичных инвестиций Эррол Маск выразил мнение о России как о супердержаве, сообщает РИА Новости .

Эррол Маск связывает этот статус с качествами ее населения: умом, энергией и трудолюбием, а также с историческим вкладом страны в мировую культуру и науку через выдающихся композиторов, писателей и изобретателей.

Маск-старший, находящийся в России, отметил, что высокий уровень внутренней конкуренции является положительной чертой общества. По его словам, понимание российской сверхдержавности особенно приходит при непосредственном общении с ее гражданами. Он также добавил, что россияне, в отличие от жителей некоторых европейских стран и США, где, как он отметил, подлость иногда становится нормой, сохранили незапятнанные моральные качества.

В рамках своего визита Эррол Маск участвовал в пасхальной службе в храме Христа Спасителя, которую также посещал президент России Владимир Путин.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.