Отчет на миллиарды: суд продлил процедуру банкротства сына Черномырдина

Финансового управляющего обязали предоставить отчет по требованиям «Газпромбанка» и «Северстали» на 1,1 миллиарда и 0,5 миллиарда рублей.

По данным судебного определения, управляющий Александр Цуканов должен до 28 октября предоставить отчет о процедуре банкротства.

Если компании удастся до этого времени завершить расчеты с кредиторами, он может подать ходатайство о завершении процедуры реализации имущества Черномырдина. Для этого необходимо приложить копии документов о продаже имущества и погашении требований.

Суд признал требования Газпромбанка и «Северстали» обоснованными еще в декабре 2017 года, а в апреле 2018 года Черномырдина по заявлению ВТБ признали банкротом.