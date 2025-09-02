От космоса до атомной энергетики: какие документы подписал Путин в Китае

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Китайскую Народную Республику подписал документы, касающиеся сотрудничества двух стран в атомной энергетике, здравоохранении, космосе и других сферах. Всего это 22 различных соглашения, сообщает «Царьград» .

Ключевым моментом стало подписание договора между «Газпромом» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией.

В рамках официального визита Путина в Китай было подписано 22 документа различного характера, включая меморандумы о взаимопонимании, протоколы, договоры и соглашения. Информация об этом размещена на официальном интернет-портале Кремля.

Эти документы регламентируют сотрудничество в таких областях, как: освоение космоса, атомная промышленность, аграрный сектор, здравоохранение, сфера образования, взаимодействие средств массовой информации, продвижение инновационных разработок, а также ветеринарный и санитарный надзор.