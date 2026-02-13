От кокаина на унитазе до министра: в ГД оценили карьерный рост Кеннеди-младшего

Тот заявил, что в молодости употреблял кокаин, сидя на унитазе, и теперь не испытывает страх перед микробами. Парламентарий отметил, что опасения, связанные с гигиеной, могут варьироваться от здоровой осторожности до крайних проявлений.

«Я думаю, что истина где-то посредине. Не надо пренебрегать традиционными гигиеническими принципами, но и одновременно, конечно, не надо уходить в какую-то самоизоляцию», — подчеркнул Куринный.

Он также обратил внимание на то, что пост министра здравоохранения в США является назначаемым. Кеннеди-младший был утвержден на эту должность президентом США Дональдом Трампом 13 февраля 2025 года. Следовательно, ответственность за это кадровое решение лежит на главе государства. При этом депутат призвал избегать стигматизации лиц, имевших в прошлом опыт употребления наркотических веществ.

«Их очень много и в РФ: миллионов десять так или иначе сталкивались или сталкиваются сегодня с наркотиками. Поэтому не могу однозначно сказать, что это должно быть прямо тем фактором, который должен исключать назначение, но, конечно, это уже вопрос выбора высшего должностного лица страны», — заключил депутат.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.