Освобожденные три заложницы прибыли в больницу в Израиле

Заложницы, освобожденные палестинским движением ХАМАС, прибыли в больницу, где воссоединятся со своими семьями и получат медицинскую помощь, сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Освобожденные девушки прибыли в медцентр «Шиба» в районе Тель-а-Шомер города Рамат-Ган в центральной части Израиля, сообщает РИА Новости со ссылкой на Times of Israel.

Палестинское движение ХАМАС 19 января освободило первых трех заложниц в рамках достигнутой договоренности о прекращении огня в секторе Газа.

Освобожденными оказались Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Штейнбрехер. Боевикам ХАМАС пришлось разгонять толпу, чтобы машина с девушками могла проехать по улице. Теперь Израиль должен освободить из тюрем 90 палестинских заключенных в ближайшие часы.