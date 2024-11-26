Особые отношения: глава Башкирии рассказал о взаимодействии с Казахстаном
Глава Башкортостана Радий Хабиров на полях форума «Россия-Казахстан», проходящего в эти дни в Уфе, сказал, что у региона особые отношения с соседней страной. Он рассказал о привлечении иностранных инвестиций, сообщает «ФедералПресс».
«В республике создано широкое инфраструктурное меню для привлечения инвестиций. Это и преференциальные территории, и особая экономическая зона, и целый ряд государственных мер», — сказал он.
Речь идет о налоговом режиме и о налаженной связи по обмену оборудованием. Также именно в Казахстане открылось одно из представительств Башкирии.
Оба государства стремятся к новой политике внешней торговли: отказу от простого товарообмена в пользу приоритетной глубокой промышленной кооперации.
Особую роль в отношениях между двумя странами играет налаживание авиасообщения: сегодня доступны перелеты из Уфы в Алма-Ату и Астану.