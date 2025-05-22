Особое место среди кандидатов на предварительном голосовании занимают участники СВО

По словам заместителя председателя Мособлдумы, члена фракции «Единая Россия» Олега Рожнова, предварительное голосование «Единой России»успешно зарекомендовало себя как эффективный механизм, который позволяет партии, опираясь на мнение жителей, формировать списки кандидатов на предстоящие выборы, обновлять свои ряды и привлекать в политику новых перспективных людей, передает пресс-служба партии.

«Важным аспектом для кандидатов во время предварительного голосования остается заслужить доверие избирателей. Особое место среди кандидатов занимают участники специальной военной операции, которым партия предоставляет возможность попробовать себя в новом качестве. Участники СВО, несмотря на все меры поддержки, сталкиваются с особыми проблемами, и их присутствие в представительных органах власти поможет оперативно решать эти вопросы», — сказал Рожнов.

Он отметил, что в процедуре предварительного голосования участвуют как действующие депутаты, так и те, кто впервые пробует себя в политике.

«Освоиться новичкам здорово помогает кадровый проект Единой России „ПолитСтарт“, направленный на привлечение, подготовку и сопровождение кандидатов в законодательные органы государственной власти и местного самоуправления. За многими из них закреплены наставники из числа депутатов Государственной Думы, Московской областной Думы и секретарей местных отделений, которые делятся своим политическим опытом, знакомят кандидатов со спецификой работы депутата и подсказывают, как грамотно выстроить свою избирательную кампанию», — прокомментировал Рожнов.

Голосование проходит с 19 по 25 мая в нескольких муниципалитетах Подмосковья, включая Дмитровский округ, Балашиху, Подольск, Шатуру и Электросталь. В других городах, таких как Лыткарино, Фрязино, Молодежный и Луховицы, процедура начнется 23 мая и будет проводиться среди выборщиков из числа партийных активистов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.