Основными заемщиками России стали Бангладеш, Египет и Индия
Объем российских кредитов зарубежным странам достиг максимума за 26 лет
По данным Всемирного банка, в 2024 году общая задолженность других государств перед Россией выросла на 2,6 млрд долларов, достигнув 33,1 млрд, сообщает РИА Новости.
Это наивысший показатель с 1998 года, когда он составлял 38 млрд долларов. Кредиторами выступили 38 стран.
Наибольший прирост долга показала Бангладеш (+1,2 млрд долларов), за которой следуют Египет (+815 млн) и Индия (+799 млн).
При этом Белоруссия, напротив, сократила обязательства на 125 млн долларов.
