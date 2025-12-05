Основными заемщиками России стали Бангладеш, Египет и Индия

сегодня в 04:47

Объем российских кредитов зарубежным странам достиг максимума за 26 лет

По данным Всемирного банка, в 2024 году общая задолженность других государств перед Россией выросла на 2,6 млрд долларов, достигнув 33,1 млрд, сообщает РИА Новости .

Это наивысший показатель с 1998 года, когда он составлял 38 млрд долларов. Кредиторами выступили 38 стран.

Наибольший прирост долга показала Бангладеш (+1,2 млрд долларов), за которой следуют Египет (+815 млн) и Индия (+799 млн).

При этом Белоруссия, напротив, сократила обязательства на 125 млн долларов.

