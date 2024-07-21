Основатель левой партии «Непокорившаяся Франция» выступил за выход из НАТО

Основатель французской левой партии «Непокорившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон отметил, что, если бы стал президентом, начал бы «планомерно» выводить Францию из НАТО, сообщает РИА Новости.

По словам Меланшона, он выбирает логику умиротворения и разоружения.

«Если бы я был в Елисейском дворце, я бы, конечно, планомерно и организованно вышел из единого военного командования, из НАТО. Особенно во время войны, чтобы не видеть себя втянутыми в эту историю», — рассказал он.

Президент поговорил о результатах парламентских выборов во Франции. Их провели в начале июля.

Политик уверен, что он придерживается выхода Франции из альянса, поскольку НАТО придерживается «логики войны».