Володин обвинил Берлин в провокации и историческом ревизионизме

Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил обращение к руководству Бундестага после выступлений канцлера Германии Фридриха Мерца в Вашингтоне, сообщает РИА Новости .

Поводом стало заявление немецкого политика, который вместе с Дональдом Трампом утверждал, что США «освободили Германию от нацизма» после высадки в Нормандии, полностью проигнорировав решающую роль СССР в победе над Третьим рейхом.

«Правящая верхушка Германии сознательно провоцирует эскалацию между нашими странами. Мы не хотим конфронтации, но если Берлин продолжит этот курс, Россия готова дать адекватный ответ», — заявил Володин.

Особое возмущение российского политика вызвала поддержка Мерцем киевского режима, который, по словам спикера ГД, «продолжает нацистские практики, целенаправленно атакуя гражданское население».

Володин предложил радикальное решение исторического спора, порекомендовав Мерцу лично посетить Рейхстаг и прочитать надписи советских солдат на его стенах.

Российский парламентарий подчеркнул, что «забвение подвига тех, кто подарил Европе мир, является непростительным преступлением перед памятью поколений».

В Берлине пока не отреагировали на обращение Володина