«Осень не проходит даром»: депутат в РФ прокомментировал заявления на Украине

Депутат Иванов: слова Подоляка о наступлении в РФ — это осеннее обострение

Депутат Государственной Думы РФ Максим Иванов заявил, что заявления в офисе украинского президента о переносе наступления ВСУ вглубь России можно считать «осенним обострением», сообщает Инфо24 .

«Осень не проходит даром, то есть осеннее обострение отражается, в том числе и на офисе президента Украины. Я думаю, что возможности бить дальнобойными ракетами у них есть, поэтому они немножко лукавят», — отметил Иванов.

По его словам, украинские политики регулярно кормят народ невыполнимыми обещаниями, а нынешнее расположение войск явно демонстрирует невозможность Киева выполнять их.

Ранее советник главы офиса президента на Украине Михаил Подоляк обратился к Европе с призывом передать Киеву ракеты для переноса военных действий в Россию. Таким образом Украина намерена начать наступление в Орловской, Саратовской, Московской и Ленинградской областях.