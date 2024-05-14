Орешкин и Левитин получили новые должности в администрации президента РФ

сегодня в 11:18

Орешкин был повышен в должности — ранее он занимал пост помощника президента.

Советник президента РФ Игорь Левитин стал спецпредставителем главы государства по международному сотрудничеству в сфере транспорта.

Во вторник Путин подписал указ о назначениях в руководстве администрации президента.

Орешкин с 24 января 2020 года являлся помощником президента России. До этого он был замминистра финансов РФ, а затем — главой Минэкономразвития.

Левитин занимает должность помощника президента страны с 2013 года. В 2012 году был советником российского лидера. Ранее, с 2004 года, он являлся министром транспорта РФ. Входил в Общественный совет при правительственной комиссии по реформе ж/д транспорта.