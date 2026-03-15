Орбан: Венгрия не будет поддерживать желание ЕС продолжать конфликт на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил с резким заявлением о позиции своей страны в отношении украинского конфликта. По его словам, Будапешт категорически отказывается участвовать в эскалации противостояния с Россией, сообщает ТАСС .

Венгерский лидер отметил, что Евросоюз переходит на военные рельсы в экономике. Брюссель планирует увеличить поставки вооружений, финансовой помощи и даже военного персонала на Украину.

Орбан предупредил, что появление европейских военнослужащих на украинской территории неизбежно, хотя точные сроки предсказать невозможно. Он подчеркнул необходимость для Венгрии дистанцироваться от подобных инициатив.

Глава венгерского правительства заверил, что его страна сохранит статус мирной территории. Будапешт намерен оставаться зоной стабильности и защищенности, несмотря на общеевропейский курс на военное противостояние.

Ранее сообщалось, что в Будапеште на «Марш мира» вышли десятки тысяч мирных жителей. Люди вышли на городские улицы с лозунгом «хватит кормить Украину» перед выборами в парламент.

